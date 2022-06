6 scarpiere creative e salvaspazio per la casa

Un arredo giocoso che diventa protagonista assoluto della camera dei piccoli: l'idea della scarpiera ad albero, nella sua variante più divertente e design non solo è una soluzione concreta ai problemi di spazio che una famiglia incontra quotidianamente, ma anche un due in uno strepitoso. I comparti adibiti per raccogliere le scarpe sono solo una piccola parte del gioco o come tale concepito dai bambini. In questa particolare forma, in linea con la logica che rende gli arredi interattivi e non banali, e che soprattutto si ispira alle favole e stimola i sensi anche attraverso i colori accesi, sono inclusi anche piccoli ganci appendi abiti, perfetti per tenere ordinato l'abbigliamento di tutti i giorni e i capi spalla più usati. Accantonando per un attimo questi deliziosi alberelli proposti da Marengo Espacios Y Formas, se siete alla ricerca di una variante simile ma più minimal adatta anche alla camera da letto matrimoniale, ecco che il mercato non rimane sprovvisto di strutture create ad hoc, che uniscono lo stile al piacevole impatto visivo.