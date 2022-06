Come scegliere casa: le 5 variabili da non sottovalutare!

Importante non sottovalutare alcuni aspetti importanti, che, se trascurati, potrebbero suscitare insoddisfazione e disagio. Rilevante, sopratutto in città, scegliere casa ai piani alti, per permettere un'adeguata ossigenazione dello spazio e una costante ariosità degli ambienti, che evita l'insorgere di muffe e di umidità. Cercare una sistemazione luminosa, che durante il giorno assorba la luce naturale, elemento importante per il benessere fisico e mentale degli inquilini. Evitare,se possibile, il bagno cieco; lo spazio adibito ai servizi igienici ha bisogno di essere arieggiato continuamente per evitare l'accumulo di umidità sulle pareti e quindi l'insorgere di muffe. Optare per una casa con ascensore, sopratutto se ai piani alti, in modo da avere maggiore comfort e maggiore comodità assicurata. Prediligere una sistemazione con garage incluso, se si possiede un'auto o un veicolo a motore, in modo da non . dover gestire la problematicità del parcheggio e non rischiare possibili sanzioni. Avere un garage è sicuramente un enorme vantaggio che permette di usufruire di un posto sicuro per il proprio mezzo e di ulteriore spazio per conservare i propri oggetti personali.