Una stanza a cielo aperto: come migliorare il mio piccolo cortile

Come in ogni stanza anche nel cortile non potranno mancare gli arredi, opportunamente calibrati per corrispondere alle dimensioni contenute dell'ambiente e per resistere all'aggressività degli agenti atmosferici. Tavoli in legno nautico, poltroncine in rattan, imbottiti in tessuto da esterni, per citare le tipologie più diffuse, potranno cambiare completamente l'immagine e la funzionalità del vostro piccolo cortile, rendendolo in tutto e per tutto assimilabile a un'estensione dello spazio interno della casa, da vivere costantemente. Tanto più efficaci, in condizioni di spazio contenuto risulteranno gli arredi flessibili, capaci di assumere più funzioni (per esempio sedute/poltroncine) o di rendersi all'occorrenza minuti e compatti (tavoli e sedie pieghevoli).