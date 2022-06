Una casa bella ma economica!

Anche il piccolo spazio adibito a zona cucina è stato progettato con grande cura, in modo da consentirne un uso confortevole. I mobili della cucina sono dello stesso legno utilizzato per il pavimento e per gli altri elementi d'arredo, mentre i piani di lavoro e la cappa sono in acciaio inox. In fondo notiamo una nicchia, dove è stato posizionato uno scaffale, da usare come dispensa: una spazio utile e comodo per sistemare alimenti e utensili senza creare disordine.