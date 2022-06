La Spettacolare Rivoluzione di una Cucina Piccola e Comune

Il materiale scelto per sostituire i vecchi rivestimenti è stato il legno, che è diventato protagonista indiscusso della nuova cucina! Il legno è stato usato per il paraschizzi, per il piano di lavoro e per rivestire il pavimento. Nonostante questo materiale sia considerato inadatto per ambienti molto sfruttati come la cucina, con i moderni trattamenti può essere utilizzato per i più svariati ambiti, senza il rischio che si rovini. Oltre al legno, che ha regalato calore all'ambiente, spiccano una moderna cappa in acciaio e un futuristico rubinetto, in contrasto con la semplicità degli altri elementi d'arredo.