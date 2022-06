Pareti bianche e tanto legno: una casa da amare!

Quello che dicevamo inizialmente, la grande cura dei dettagli, è particolarmente apprezzabile qui. Questa parete in noce nasconde la dispensa, facendone un bellissimo elemento di arredo integrato con lo spazio in cui si trova. Il forno è stato posizionato qui, anziché in basso sotto al piano di lavoro, segno di una particolare attenzione verso le esigenze di chi cucina. Inoltre, è anche stato ricavato un settore da adibire a piccola cantina o libreria, a seconda della necessità.

Da qui possiamo anche vedere bene il posizionamento dei faretti, incassati nel soffitto, in modo da non intaccare in alcun modo l'essenzialità delle linee.