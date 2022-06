Letti raffinati per la camera da letto

Lo stile regale, lo dice la parola stessa, è fatto di legni pregiati e strutture importanti, quasi ridondanti, che non troveranno il loro giusto posto in tutte le abitazioni, ma solo in certe tipologie di camere. Questo letto in mogano fatto a mano, rappresenta in pieno ciò che è appena stato detto: se non avete una camera in un castello medievale, lasciate perdere.