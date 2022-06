La ristrutturazione moderna di una casa al mare

Il compito degli architetti è stato arduo, in quanto da un lato non si potevano di certo eliminare le caratteristiche di questa casa storica, dall'altro anche l'aspetto esterno doveva trasmettere un senso di modernità, obiettivo dell'intero progetto. La scelta è ricaduta su un design che rappresenta un buon compromesso, con un bianco neutro anche per gli infissi e per l'ingresso che è stato completamente ridisegnato.