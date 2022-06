Come pulire e conservare gli elettrodomesti in cucina

Vien da sé che scegliere dei fuochi elettrici per il mobile cucina quando si sta progettando l'intera stanza facilita – e non poco – la pulizia del piano non essendoci alcun ostacolo, piastrelle da rimuovere o irregolarità sulla superficie. Basterà un colpo di panno umido dopo aver preparato il pasto e tutto sarà subito in ordine. Ma se invece il vostro mobile cucina è dotato dei tradizionali fornelli allora vi consigliamo anche in questo caso di ripulire subito laddove sporcate. Così facendo eviterete le incrostazioni di sporco che sono più ostiche da ripulire.

Per il processo di pulizia dei fornelli non dovete far altro che munirvi di un buon detergente che sia anche sgrassante e di una spugnetta del genere di quelle che utilizzate per lavare i piatti. State però attenti a non usare la spugna dalla parte abrasiva poiché finireste con il graffiare irrimediabilmente gli acciai del piano cottura. Qui trovate invece tutti i suggerimenti per pulire i vostri piani in marmo.