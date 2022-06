Il segreto di un'area living di stile

Coerentemente con la stanza da letto, anche il soggiorno riprende il binomio del bianco e del blu. Questa volta però, sono stati inseriti anche dettagli cuoio e legno. Lo stile è decisamente più classico di quello del salone visto in precedenza, e questo per via delle pesanti calate, delle decorazioni sfarzose e dello stile delle sedute. Le pareti, inoltre, sono in parte rivestite da una moderna boiserie, il tutto per ricreare quell’atmosfera tipica della tradizione Inglese e Scozzese che non smette di affascinare.

