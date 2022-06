​Il Bambù: la leva di Archimede per la tua casa!

Anche noto come acciaio vegetale , il bambù è un materiale dotato di grandissima versatilità e di una straordinaria resistenza meccanica sia alla compressione che alla trazione.

Dotato di una canna cava che può raggiungere anche notevoli dimensioni (fino a 40 m di altezza e 30 cm di diametro), il bambù è leggero e resistente e viene perciò impiegato da secoli per gli usi più disparati. Applicazioni diverse si possono anche incontrare nella creazione di coperture di varie forme, mobili, stuoie, carta (tramite la riduzione in piccoli pezzi delle canne, la loro cottura e la successiva pressatura della poltiglia ottenuta per realizzare fogli compatti), tessuti, strumenti musicali, archi, telai per biciclette, farmaci e filtri per aria e acqua.

Il legno di bambù permette di costruire abitazioni dotate di una notevole resistenza alle sollecitazioni dei terremoti. L'impiego di tale materiale in edilizia, tradizionale in culture come quella cinese, è crescente nella stagione contemporanea, grazie alle caratteristiche di eco sostenibilità che lo caratterizzano. Dal punto di vista strutturale con il bambù è possibile dare vita a maglie spaziali articolate, sviluppate nelle tre dimensioni. Le tipologie in cui si differenziano sono: a intreccio biassiale, a intreccio triassiale, a maglia romboidale e triangolare, a struttura-connessione reciproca.