Mobili a ripiani e mensole: quali scegliere e dove usarle

Di oggetti a cui trovare posto in casa ne abbiamo sempre, di conseguenza, predisporre le pareti attrezzate per accoglierli in maniera equilibrata e ordinata non fa mai male, in particolare per ottimizzare gli spazi quando abbiamo a che fare con case graziose ma non di larghe metrature. Utilizzare mensole e scaffali e mobili a ripiani a terra o pensili, non è quindi un optional, ma una vera necessità. Il design ha dettato tendenze anche in questo senso, dando alla luce arredi che diventano oggi veri e propri strumenti per decorare la casa. Che siano semplici o con forme curiose ed eclettiche, ecco allora che una manciata di mensole sparse qui e là, secondo logiche precise, all'interno dei vari ambienti, sono decisamente indispensabili non solo dal punto di vista obiettivamente funzionale, ma anche da quello estetico. Varie le dimensioni, le shape e le collocazion, come vari sono persino i concept che sottintendono e gli utilizzi che possono ispirare. Vediamo allora nello specifico quali, dove e come posizionarle, prendendo spunto da progetti internazionali.