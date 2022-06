Come trasformare una stanza inutilizzata in una cabina armadio

Disponete di una stanza che non usate per uno scopo preciso? Perché non trasformarla in una cabina armadio? Se siete così fortunati da avere una piccola stanza in più (come, ad esempio, un ripostiglio) a prescindere dalle sue dimensioni, è davvero un peccato sciupare quello spazio che finirebbe col diventare il posto dove accumulate oggetti senza un ordine logico. Non perdete l'opportunità di organizzare l'ambiente con delle strutture che possano accogliere tutto il vostro guardaroba, prevedendo lo spazio per ogni capo e accessorio. Categorizzando tutto il vestiario di cui si compone il vostro armadio, avrete la possibilità di conservare in ordine perfetto i vostri capi e di rintracciarli in un batter d'occhio quando sarà il momento di prepararvi prima di uscire di casa. In questo libro delle idee proveremo a fornirvi tutti gli strumenti di cui avete bisogno per trasformare un stanza inutilizzata in un gioiellino di cabina armadio.