Top 5 della settimana – Lo stile moderno fa ancora tendenza

“Ho giá finito tutti i regali”. Anche voi avete iniziato a sentire frasi del genere da parte dei vostri colleghi più organizzati? Bene, non abbiate paura. Siamo alla fine di novembre e riuscirete a fare tutto in tempo. Non bisogna essere ansiosi! L’importante è non ridursi all'ultimo minuto.

Nel frattempo, non abbiamo ancora affrontato i più temi natalizi, ma la nostra Top 5 potrebbe esservi d’aiuto per farvi un regalo che sarà utile per moltissimo tempo! Cos'è? Una bella ristrutturazione! La classifica degli articoli con maggior successo di questa settimana ci porta ad esplorare lo stile moderno in quasi tutte le sue declinazioni, c’è però un outsider al numero 4… iniziamo!