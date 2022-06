Un Appartamento Sfruttato al Millimetro!

Entriamo poi nella zona notte, che ci sorprende con un soffitto diverso, tipico dell' architettura catalana dell' inizio del XX secolo. L'ambiente però nasconde molte più cose di una semplice camera da letto. Per cominciare, questa stanza è una suite, in quanto ha integrato bagno. Dispone inoltre di una zona che funge da luogo di studio o di lavoro e come se tutto ciò non bastasse, l'altezza dello spazio è stata sfruttata per la creazione di un soppalco che ospita una vasca free standing: grandi caratteristiche per piccoli spazi quindi!