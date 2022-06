Come Costruire una Pergola da Sogno

Elemento diffuso nei grandi giardini e parchi, la pergola è una piccola architettura che ci pone in diretto contatto con il paesaggio, fondendo elementi propri all'interno con altri appartenenti all'esterno. La pergola ci fornisce un riparo solo parziale dal vento e dalla pioggia, permettendoci di mantenere un contatto vivo e dinamico con gli agenti atmosferici e di vivere gli spazi aperti con intensità.

Quando costruiamo una pergola in legno avremo come primo referente il modello delle tradizionali pergole del giardino all'italiana (il termine “pergola” fu annotato per la prima volta nel 1645 da John Evelyn in seguito ad una sua visita a Roma al chiostro di Trinità dei Monti, e fu usato per nominare una struttura analoga a quella di Roma, da lui realizzata con il conte di Pembroke nelle downland presso Salisbury nel 1654).

Potremo costruire la nostra pergola in assetto free-standing o anche in aderenza a un fabbricato, del quale costituirà l'ideale estensione, fornendoci inoltre un utile appoggio strutturale che ci consentirà di semplificare di molto le procedure di costruzione e di limitare di conseguenza i costi complessivi.

La nostra pergola potrà all'occorrenza anche costituire la copertura di un percorso sui viali che attraversano parchi e giardini o che collegano fabbricati diversi o anche fungere da elemento di copertura e ombreggiamento per i terrazzi. In linea di massima quando progettiamo la nostra pergola in legno distingueremo tra la parte strutturale, formata da pali e da travi, e l'elemento di copertura vero e proprio.