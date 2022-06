Top 5 – Ristrutturare, cambiare e arredare

Ultimo posto per il mix tra nuovo e vecchio. L’articolo mostra come rifiniture antiche e contemporanee possono mescolarsi tra di loro senza alcun tipo di problema. Per mostrarvi meglio in che modo si può avere in casa un mix perfetto come questo siamo andati a Reggio Calabria per osservare da vicino un appartamento in grado di essere un vero esempio di stile.