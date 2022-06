Suggerimenti: fontane da giardino e giochi d'acqua

Giardino verticale e fontana integrata, perchè no? Se lo spazio all'aperto di casa è più cemento che terra, questa può essere un'ottima soluzione per non rinunciare né all'uno né all'altra. In più la mimetizzazione del getto d'acqua farà sembrare che chi distribuisce il liquido, sono le piante e non il piccolo bocchettone in ferro.