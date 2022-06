Ieri, oggi e domani: l'incanto di un piccolo attico

Progettare un appartamento di 72 mq può essere complicato: ottenere un design funzionale, pratico e comodo non può essere certo frutto del caso. La regola vale sicuramente anche per il piccolo attico che stiamo per presentarvi in questo articolo. Prima della ristrutturazione l' eccessiva suddivisione degli ambienti interni aveva creato un'abitazione di scarsa qualità. L'esperta Pujol Lara, fortunatamente ha offerto un'alternativa a questo attico a Barcellona, guardando al suo passato certo, ma adattandolo direttamente ai nostri giorni e proiettandolo verso quelli futuri.

La soluzione era quella di rimuovere ogni divisione precedente e stabilire una nuova architettura aperta, che si adattano anche due camere simmetriche.