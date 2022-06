Tema della settimana: illuminazione e lighting design

Questa settimana trattiamo il tema dell'illuminazione e del lighting design.

Le luci esterne, ad esempio, suscitano sensazioni che durante il giorno non abbiamo, i giochi di luci e ombre avvolgono le abitazioni in un'atmosfera signorile, incuriosendo chi le osserva. Pensate a quante volte, passeggiando per le strade buie del centro, siete rimasti attratti da case che di giorno non vi avrebbero minimamente interessato, le calde luci provenienti dall'interno o i faretti posti all'esterno di ville o palazzi, hanno il potere di rendere tutto più magico.

Oggi quindi, vi portiamo alla scoperta di alcune tipologie di illuminazione interna ed esterna che ci hanno particolarmente colpito, sia per il colore della luce emanata che per l'effetto che creano all'abitazione alla quale sono abbinate.