Un casale italiano degno di un re!

Beh, non poteva mancare la piscina. La vasca di 70 mq è circondata da un’ampia pavimentazione utilizzata come solarium. Qui sono presenti anche una vasca idromassaggio e un’area barbecue con forno a legna per chiudere in bellezza questo sogno.

Interessati all'argomento? Scoprite anche:

- homify 360°: la ristrutturazione di un casale in Toscana