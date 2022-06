Un palazzo come tanti, una casa come poche

La cucina è un piccolo capolavoro di efficienza: in poco più di 2 metri, l’angolo cottura ha lavello, piano cottura ed elettrodomestici. Quando poi si è finito di cucinare, basta tirare giù un pannello scorrevole per nascondere il tutto. Geniale, no? Se state cercando delle idee moderne per questo spazio, date uno sguardo ai nostri suggerimenti.

La sala da pranzo espleta la sua funzione attraverso un tavolo in legno e 4 sedute colorate. Noi vi consigliamo di giocare sempre con le sedie attraverso colori in abbinato, oppure con forme diverse per ogni seduta.