Un pavimento è per sempre: 5 regole da ricordare

Nonostante nel nostro immaginario il marmo appaia come un materiale incorruttibile, eterno in realtà questo è molto sensibile all'usura e alle sostanze acide. Se dunque siamo tanto fortunati da avere un pavimento come quello ritratto nella foto, sarà bene ricordarci alcune semplice regole per preservarne la bellezza inalterata nel tempo.

Tanto per cominciare, i detersivi tradizionali per la pulizia ordinaria dei nostri pavimenti in pietra o granito dovrebbero essere evitati per il marmo: si tratta di materiali completamente diversi tra d loro, sia dal punto di vista chimico che fisico! Per il marmo possiamo invece preparare un prodotto fai da te, molto semplice da realizzare ma dalla sicura efficacia e delicatezza: tre litri di acqua tiepida, circa dieci cucchiai di alcool e tre di bicarbonato, oltre all'aggiunta di una noce di sapone di marsiglia.