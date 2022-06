Una Casa Rustica Fuori e Sorprendente Dentro!

Come accennavamo inizialmente, gli interni hanno un carattere fluido, gli spazi sono continui. La zona giorno è caratterizzata da un bellissimo soffitto a capanna, con travi in legno a vista. Perfetta la corrispondenza con il pavimento, sempre in legno chiaro, e ovviamente, vista la chiara ispirazione scandinava, non potevano mancare le pareti bianche! Non ci si fa mancare nulla qui, il fuxia che avevamo trovato all'esterno, nel patio, ritorna anche qui e viene richiamato anche negli arredi, diventando un elemento identificativo e peculiare.