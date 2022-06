Dagli anni '80 a oggi: la spettacolare ristrutturazione di una villa

Partiamo dunque con il nostro piccolo tour, con un'immagine iniziale forse un po' insolita, quella di una delle zone di passaggio. L'abbiamo scelta però per una buona ragione: le scale rappresentano in qualche modo proprio il cuore del progetto. Gli esperti hanno infatti ritenuto importante ripensare completamente la vecchia scala, al fine di rivoluzionare lo spazio occupato dal vecchio soggiorno. La doppia rampa s è così ridotta a una sola, ma costruita con materiali più nobili: ’acciaio e vetro per i parapetti ed il marmo di Carrara per i gradini.

Dopo tutto questo però, come sarà diventato il soggiorno?