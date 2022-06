6 modi per organizzare il tuo ingresso di casa

E' possibile, se l'ambiente lo consente, di pensare a sistemare le calzature in un apposito spazio ordinato e chiuso. Prevedere degli armadi o cassettiere all'ingresso di casa non farà perdere stile al nostro spazio. Si potrebbe optare per un armadio a muro, chiuso da ante, e quindi esteticamente curato, oppure a una scarpiera in legno o in metallo, in sospensione o da terra, con appositi cassetti a ribaltina in cui sistemare le scarpe in verticale in modo da guadagnare spazio e ridurre l'ingombro. In questo modo saremmo sicuri di trovare le nostre scarpe ordinate e ben riposte al proprio posto, da indossare prima di uscire oppure da riporre appena rientrati in casa.