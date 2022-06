Quando il soppalco fa davvero la differenza

Questo appartamento in via delle Orfane, a Torino, è il frutto di un abile e attento lavoro di CON3STUDIO. La casa era già in partenza ricca di potenzialità. Localizzata in un contesto storico, è intrisa di un'atmosfera sognante che rimanda al passato. I passaggi tra i vari ambienti ad arco, i soffitti in legno sono elementi che caratterizzano fortemente lo spazio e creano un contrasto interessante e sorprendente tra il moderno e l'antico, dando vita ad un luogo unico. Andiamo a scoprirlo!