Una casa modesta fuori ma superba dentro!

Il bagno risponde a diverse esigenze, in quanto è caratterizzato da un'ampia doccia effetto pioggia con pareti di cristallo e una funzionale vasca, integrata in un supporto in muratura. Ma ciò che più ci piace è il grande specchio retroilluminato e il mobile lavabo con due vasche da appoggio, pratiche per essere usate da più persone contemporaneamente. Per concludere, sul pavimento è stato posato un parquet di legno speciale per zone umide, come il bagno e le pareti sono state rivestite con travi a vista dipinte di bianco, come quelle presenti in camera da letto.