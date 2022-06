Piccolo Appartamento di 38 m² Che si è Trasformato in Uno Spazio della Passione

Se si possiede una passione è giusto viverla a tutto tondo. C’è chi adora gli animali e ne possiede di diverse specie e razze, chi ama la natura e decide di trasferirsi in campagna, chi impazzisce per la tecnologia e riempie la casa di diavolerie di ultimissima generazione… e poi c’è chi in una vita precedente è stato un pesce, e porta il mare nel cuore! Come fare in questi casi? Di certo trasferirsi negli abissi non è la soluzione più prudente. Per fortuna c’è chi aguzza l’ingegno e magicamente risolve il dilemma. Ne è un esempio proprio l’appartamento protagonista del libro delle idee che stiamo per presentarvi, una piccola abitazione di soli 38 m², che grazie all’intervento degli esperti dello studio di architettura Kmmarchitecture ha realizzato il sogno della committenza.. curiosi? Vediamo il risultato dell’intervento!