Carta da parati per la camera da letto: come sceglierla

Prima amata poi bistrattata e lasciata in un angolo, e da qualche anno a questa parte ri-sdoganata e rieletta a pieni voti, passando al vaglio delle tendenze interior più severe. L'intonaco non basta più, o meglio, siamo sempre più attratti dall'estro e dalle possibili combinazioni creative a cui la carta da parati può introdurre. La più moderna sarà ideale per chi ama caratterizzare fortemente le pareti a fronte di un più semplice arredamento, mentre le più basic saranno utili a definirne delicatamente i contorni, lasciando il protagonismo a mobili e complementi. Che si propenda per l'una o per l'altra soluzione, non possiamo negare il fascino del wall paper e il suo ritorno a spron battuto tra le forme di decorazioni per parete più diffusi. Tanti i suoi pregi, come tante sono le sue declinazioni: ce n'è davvero per tutti i gusti!

Vediamo allora quali vantaggi, come sceglierla e come muoversi da soli per avere un rivestimento fai da te, ma decisamente d'effetto per personalizzare la camera da letto.