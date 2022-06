Una casa di legno molto speciale

Oggigiorno, sono sempre di più le persone che sviluppano una sensibilità ecologica, e si predispongono sempre di più al concetto di architettura sostenibile. Al centro dell’attenzione vi è il benessere, così dell’uomo come dell’ambiente, in virtù di una convivenza pacifica e rispettosa. Per troppo tempo le tecniche edilizie si sono preoccupate solo del benessere dell’uomo, e per troppo tempo l’ambiente è stato sfruttato e mortificato quando invece si sarebbe dovuto apprezzarlo e tutelarlo. Oggi, fortunatamente, ci si è resi conto che il futuro può essere diverso, e grazie all’evoluzione dell’ingegneria si stanno utilizzando delle tecniche costruttive moderne più rispettose e lungimiranti. Un esempio è il ritorno all’utilizzo del legno come materiale di costruzione, un materiale naturale, riciclabile e completamente sostenibile. Noi di homify abbiamo più volte proposto questo argomento nei nostri libri delle idee, e oggi vogliamo presentarvi un progetto di una casa completamente in legno. L’artefice di tutto è stato l’architetto Elisabetta Goso, e questo è il risultato: