Semplicità ed eleganza: quando lo stile va in campagna

Dopo esserci fatti sedurre dalle meraviglie della collina toscana, giungiamo finalmente all’esterno della proprietà. Si tratta di un antico casale risalente al 1887, al quale più di recente è stato aggiunto un annesso rustico originariamente destinato a tirasotto. La particolarità e l’unicità del volume, però, era tale da far si che gli esperti decidessero di non modificarne l’estetica. L’intera struttura infatti, è stata completamente restaurata nel rispetto dell’architettura preesistente, procedendo in modo che gli elementi strutturali caratteristici venissero recuperati e valorizzati. Stiamo parlando, ad esempio, del mattone faccia a vista, del legno di castagno e della pietra di Matraia, un materiale altamente resistente e simbolo della città di Lucca, rivisti in una chiave più contemporanea per un risultato straordinariamente semplice ed elegante.