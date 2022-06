Perché non delle panche in sala da pranzo?

In sala da pranzo le sedute sono parte fondamentale di un mobilio la cui scelta non può essere lasciata al caso. Ma andiamo con ordine. I posti a sedere vanno di pari passo alla lunghezza del tavolo: un tavolo grande, per una famiglia numerosa, può far accomodare comodamente anche 10-12 persone. Se lo spazio si restringe si ci aggirare sempre intorno alle 4-6 sedute con un tavolo di medie dimensioni. Atte a soddisfare una varietà di stili molto diversi, al posto delle consuete sedie, anche una panca può essere collocata in un ambiente moderno, classico o eclettico ed accogliere un numero di persone elevato. Se si desidera avere un pezzo d'artigianato, una panchina è l'occasione giusta per avere un pezzo unico in casa nostra.

Il vantaggio in questo tipo di sedute risiede anche nella forma che crea, in basso, una sorta di deposito per oggetti se lo si desidera. Molti temono che una panca possa occupare tanto spazio e trasformare la sala in un picnic o un salotto all'aperto, ma come si vedrà negli esempi dai noi scelti nel seguente Libro delle Idee, non è affatto così.