Depandance e casette da giardino spettacolari

Le depandance e le casette da giardino considerate come residenza estiva, hanno radici nell'Inghilterra vittoriana, in cui le persone, soprattutto i ricchi, potevano godere del loro spazio all'aperto durante tutto l'anno. Che siano utilizzati per ospitare feste, cene, o semplicemente per avere come luogo di relax, queste strutture tipicamente inglesi sono realizzate quasi sempre artigianalmente e aggiungono valore alla proprietà. Le depandance, il più delle volte, sono estensioni della struttura originale di un edificio, mentre le casette da giardino possono occupare uno spazio per conto loro, ricavando un ambiente in più staccato dalla struttura principale.