Le 6 cose da sapere prima di comprare un armadio

Il materiale più sfruttato in assoluto è sicuramente il legno, facilmente adattabile a diversi stili e a diverse esigenze. L'armadio in legno può essere lineare e moderno, o lavorato e classico, oppure intarsiato ed elegante. Le ante, ossia la parte frontale dell'armadio che risalta all'occhio e che determina l'aspetto globale di questo arredo, possono variare per materiale e colore. Esse si contraddistinguono per tipo di apertura, dimensioni, finiture ed eventuali maniglie. Gli armadi moderni spesso prevedono ante dai colori accesi e sgargianti, in contrasto con il resto della struttura, oppure ante vetrate, lisce o rigate, alternate nei colori e nelle forme, in modo da creare un impatto visivo particolare e di effetto. Se invece lo spazio a disposizione è esiguo si può optare per per le ante a specchio che aiutano a dare profondità all'ambiente e a dilatare la visione d'insieme.