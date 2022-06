Un casale che combina vecchio e nuovo

L'alternanza tra i diversi materiali è sicuramente una delle cifre stilistiche più importanti di tutto il progetto. Sulle pareti bianche infatti, oltre agli inserti in legno che ricalcano gli stipiti superiori delle porte e delle finestre, vediamo affiorare la vecchia pietra. L'intonaco lascia allora qua e là spazio all'antico materiale, libero di esprimersi in tutta la sua naturalezza e di ricordarci il suo passato.

Sul soffitto poi,è davvero impossibile non notare le vecchie travi restaurate. In questa foto in particolare, sembrano davvero richiamare visivamente la scala in metallo in primo piano.