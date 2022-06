6 cose da ricordare prima di realizzare il tuo ufficio in casa !

Per realizzare un ufficio tra le mura domestiche, la prima cosa da tenere in considerazione è il bisogno di concentrazione. Ecco quindi che i colori e i materiali possono correre in vostro aiuto. Sicuramente scegliere per le pareti, per i pavimenti ma anche per mobili & co. tinte chiare e neutre – bianco, beige, grigio, marrone, nero – aiuta a evitare le distrazioni. Ma se proprio non volete rinunciare a un tocco di colore, allora puntate sul giallo e sul verde: il primo regala energia, il secondo favorisce la concentrazione. Usateli con parsimonia, per una porzione di parete, per un accessorio, per un piccolo complemento. Sul fronte dei materiali, prediligete quelli naturali, come il legno e la pelle. Per le pareti preferite, ovviamente, le pitture ecologiche: scongiurerete mal di testa e inquinamento.