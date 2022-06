Gioca con i Tessuti e Gli Abbinamenti: Semplici Passaggi per Dare un Fascino Tutto Nuovo al Tuo Spazio

Ecco un trend che apprezzeremo particolarmente in questi lunghi e freddi mesi invernali: i caldi e morbidi rivestimenti in maglia di lana e in pelliccia ecologica. Perfetti soprattutto per aggiungere un tocco di romanticismo a una suggestiva casa in montagna o in campagna, questi soffici tessuti sono l'ideale anche in città, in un appartamento arredato in stile scandinavo, per regalarci una piccola coccola dopo una lunga giornata di lavoro. Potremo rilassarci su accoglienti poltroncine rivestite in lana, oppure appoggiare la testa su morbidi cuscini in eco pelliccia, volando con la mente a luoghi fiabeschi come il paese di Babbo Natale o il pittoresco villaggio governato dalla principessa Elsa di Frozen!