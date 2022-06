I bracieri da esterno

In Italia non sono molto comuni, in quanto d’estate mettere del fuoco in giardino equivale a non godere della frescura serale che ci aiuta a sopportare le afose giornate estive. Ad ogni modo noi pensiamo a tutti, anche agli eccentrici che, magari, non vedono l’ora di vedere un bel braciere al centro del loro magnifico giardino o terrazzo. Oggi tratteremo quindi l’argomento dei bracieri da esterno mostrandovi cinque esempi che potrete trovare sulla nostra piattaforma e che magari possono esservi d’ispirazione, qualora vogliate arricchire il vostro giardino con un elemento molto particolare come questo.