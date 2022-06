I soffitti più alti mai visti!

La campagna qualche volta può davvero sorprendere. Oggigiorno, granai, mulini e fienili non servono più, o meglio non come un tempo. Stiamo quindi assistendo a fenomeni di riconversione e di cambi di destinazione sempre più frequenti. E così la modernità si fa sempre più avanti, ma non come in città o nelle periferie: qui non si cerca di ripartire da zero, ma invece di valorizzare i tetti in legno, le murature in pietra e tutte quelle altre cose che stiamo correndo il rischio di perdere per sempre, un po’ come sta succedendo per i dialetti italiani. Nei progetti che vi proponiamo, vediamo spesso l’abbinamento tra nuovo e antico con interventi in grado di integrare gli stabili fatiscenti, rendendoli perfettamente abitabili e adatti alla vita moderna.

Due corpi adiacenti collegati tra di loro che formano un complesso di valore storico. Questa è l’essenza del progetto che oggi andremo a mostrarvi nel dettaglio e che si trova sulle colline di Castelli di Monfumo, in provincia di Treviso. I lavori sono stati condotti da Caprioglio Associati Architects.