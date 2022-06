Un loft come un album di ricordi

Le prospettive catturate dalle foto ci intrigano sempre di più. Qui possiamo apprezzare come il gioco delle librerie a tutta altezza abbia ricavato un volume longitudinale al centro della casa, definendo una suddivisione in tre parti che comunicano tra di loro. Luce e aria passano liberamente dall'uno all'altro di questi ambienti, facendoci quasi dimenticare di trovarci in un sottotetto, tradizionalmente uno dei piani meno illuminati in tutti gli edifici.