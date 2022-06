Una casa di marzapane è ora reale

La struttura che andiamo a guardare oggi ha subito una trasformazione enorme: ci troviamo infatti davanti ad un vecchio edificio dove si faceva il pane, ora ristrutturato in un'elegante e raffinata abitazione contemporanea. In realtà non si tratta di una sola costruzione, ma due: il panificio e la casa del panettiere direttamente a fianco. Entrambe erano in uno stato di abbandono disastroso, che necessitava di un totale rinnovo. Lo studio NRAP Architetti è quindi intervenuto al fine di dare nuova linfa ad entrambi gli edifici e guardate che lavoro splendido hanno fatto…