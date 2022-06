Una casa per dormire tra le nuvole

Da questa immagine non si riesce a vedere molto, però già potete intuire che qualcosa di veramente particolare contraddistingue questo soppalco. La caratteristica principale dell'abitazione infatti, è quella di avere una zona giorno con un soffitto molto alto, quasi una doppia altezza, dove il legno scalda l'atmosfera lasciando intravedere come si presentava l'edificio prima dei lavori. Da questo primo particolare non si vede quindi molto, ma la scelta di utilizzare il legno un po' ovunque non è casuale.