La nuova vita di un appartamento a Bologna

Voglia di dare un nuovo look a casa senza che il conto in banca ne risenta in maniera terribile? Siete nel posto giusto! Oggi infatti vi vogliamo mostrare uno dei nostri progetti di home staging che ha come protagonista un appartamento bolognese. La sfida della nostra home stager Sabrina, è stata proprio cercare di rimettere a nuovo un appartamento utilizzando unicamente l'arredo esistente. Come vedrete dalle foto del prima, questa abitazione necessitava proprio di una ventata di aria fresca e così Sabrina, armata di pazienza ed esperienza, ha stravolto le cose, regalando ad ogni ambiente un nuovo volto nonostante i complementi d'arredo siano rimasti gli stessi.