Una scarpiera per i bambini

La prossima scarpiera che vi mostriamo non è un mobile in quanto tale, dal momento che può essere facilmente conservato in un cassetto quando non ne abbiamo bisogno. Tuttavia, è molto pratica, davvero fantastica in camera dei bambini. Si tratta di un portatutto realizzato in polipropilene a forma di orsacchiotto, dove i bambini possono appendere e tenere in ordine tutte le loro scarpe. Un'idea pratica e semplice.