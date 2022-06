6 passi per dipingere le assi del pavimento in legno

La scelta del colore è fondamentale. Dunque prendetevi del tempo per riflettere su quale sia la tonalità cromatica più adeguata per le vostre pavimentazioni in legno. Prendete questa decisione anche in base allo stile con cui avete arredato la stanza su cui andate ad agire e agli arredi che avete scelto per completarla. Nell'immagine che vi mostriamo, è stato scelto un bel bianco puro che porta una ventata di freschezza a tutta questa stanza per bambine o ragazze che vedete raffigurata nell'immagine.

Una scelta davvero azzeccata che, vista la tonalità neutra, non sottrae spazio alla stanza e addirittura offre un effetto riposante per gli occhi. Ma oltre al bianco, esistono dozzine di altri colori che potete prendere in considerazione se avete l'intenzione – oltre a quella di cambiare – di conferire anche un tocco di carattere e personalità ai vostri ambienti. Pensate a dei listoni verniciati di verde, per esempio, o di azzurro o, ancora, di un bel rosa anticato. Esperimenti rivoluzionari che potrebbero rianimare sino alle stanze più anonime e rinsavire così un appartamento dall'aria un po' smorta.