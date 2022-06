Una Casa a Bari che è una Vera Opera d'Arte

La pietra tipica di questa regione viene messa in evidenza nel salottino in fondo alla stanza. I pavimenti in stile rustico hanno un fascino irresistibile, per non parlare della parete con pietra a vista. L’alternanza tra intonacatura e rivestimenti in pietra viene ancora di più enfatizzata dalla presenza di nicchie e librerie incassate. L’arredamento eclettico conserva pezzi diversi che in un ambiente storico fanno in modo di regalarci un’atmosfera piena di energia.