Sette modi per rendere magica la camera di vostro figlio

Il momento sta per arrivare. Sono passati quasi nove mesi da quando avete preso in mano quel bastoncino di plastica che vi avvertiva della gravidanza. In casa, la stanza che una volta era adibita a studio, è pronta ad ospitare il nuovo arrivato e voi non state più nella pelle. Ma siete sicuri di aver creato l'ambiente perfetto dove veder crescere il vostro bambino?

Qui da Homify si pensa proprio a tutto, anche ai più piccoli, perché la loro camera non sarà solo il luogo dove dormiranno, ma diventerà il posto dove impareranno a conoscere il mondo che li circonda, dove creeranno, giocheranno, rideranno e piangeranno. Mano a mano che il tempo passerà la camera si evolverà con loro, fino a che, un giorno l'evoluzione farà il suo corso e la stanza tornerà ad essere studio.

Qui troverete sette suggerimenti per aiutarvi nella scelta del giusto mobilio, cercando di guardare proprio tutto: dalle dimensioni delle stanze ai gusti personali della maggior parte dei genitori. C'è, ad esempio, chi non sopporta la cameretta a tema e preferisce un luogo neutro, c'è chi invece, ostenta il sesso del proprio figlio con addirittura anche i muri dipinti di rosa, o chi ha già deciso che mestiere farà da grande l'ultimo arrivato in famiglia, insomma, ogni genitore è differente e noi abbiamo cercato consigli per la maggior parte di voi!