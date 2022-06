Come ottimizzare la propria terrazza in legno

Sorseggiando un'ottimo succo d'arancia e sfogliando alcune riviste si ascoltano le ultime canzoni estive. La città è calda in una giornata calda e noi, nella migliore delle ipotesi, siamo sulla terrazza che ci mette a disposizione un po' d'ombra rigenerante.

Le terrazze sono un rifugio ideale quando il termometro rischia di arrivare al limite dell'asticella. Qui ci sentiamo subito a nostro agio, possiamo toglierci le scarpe per stare tutto il giorno a piedi nudi. Proprio per questo è importante decidere che tipo di pavimentazione utilizzare. Il legno può fare al caso nostro sia per una ragione legata all'estetica, sia per funzionalità. Oggi cercheremo di ottimizzare questa spazi all'aperto che utilizzano questa materia prima come supporto.