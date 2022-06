3 semplici idee per decorare con le foglie

Fa più freddo, ma è ancora autunno. Avete conservato qualche bella foglia colorata trovata per strada? Giallo, rosso, arancione, i colori di questa stagione sono così vivaci e intensi, perché allora non portarli in casa per riscaldare un po’ l’atmosfera? Basta aggiungere un pizzico di creatività ed ecco spuntare fuori tantissime idee fai da te con le foglie! Oggi vi mostreremo come utilizzarle per decorare casa e non solo in modo semplice, facile e fantasioso!